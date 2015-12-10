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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:20

Re: ОКСІ БАНК

  ingtrans написав:О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.

Это явно ненадолго, тем более в Idea уже анонсировали снижение ставок на остаток по картам до 6%, а по некоторым вообще убирают.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:24

Re: ОКСІ БАНК

  lloydbanksua написав:Это явно ненадолго

Ну значит скоро будет удобно :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
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  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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