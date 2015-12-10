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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 20:20
ingtrans написав:
О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.
Это явно ненадолго, тем более в Idea уже анонсировали снижение ставок на остаток по картам до 6%, а по некоторым вообще убирают.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 21:28
ingtrans написав: Adast написав:
Обанк тоже
О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.
я недавно узнал в Укрсибе Евросейф протухнет до ,001% и снятие будет 2%! Такой себе праздник(,
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:20
sens написав: ingtrans написав: Adast написав:
Обанк тоже
О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.
я недавно узнал в Укрсибе Евросейф протухнет до ,001% и снятие будет 2%! Такой себе праздник(,
ба! це ж виходить завуальована від'ємна депозитна ставка
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greenozon
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