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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:20

Re: ОКСІ БАНК

  ingtrans написав:О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.

Это явно ненадолго, тем более в Idea уже анонсировали снижение ставок на остаток по картам до 6%, а по некоторым вообще убирают.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:24

Re: ОКСІ БАНК

  lloydbanksua написав:Это явно ненадолго

Ну значит скоро будет удобно :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:28

  ingtrans написав:
  Adast написав:Обанк тоже

О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.
я недавно узнал в Укрсибе Евросейф протухнет до ,001% и снятие будет 2%! Такой себе праздник(,
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:20

  sens написав:
  ingtrans написав:
  Adast написав:Обанк тоже

О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.
я недавно узнал в Укрсибе Евросейф протухнет до ,001% и снятие будет 2%! Такой себе праздник(,


ба! це ж виходить завуальована від'ємна депозитна ставка :roll:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 01:24

  miltador написав:
  Alien написав:
  miltador написав:З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла :-D

Звідки інформація?

Прийшло Пуш повідомленням в додаток sportbank

Цікаво, що мені досі не прийшло. Мали ж встигнути за місяць попередити, щоб потім свині НБУ не розносили.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:40

  klug написав:Цікаво, що мені досі не прийшло. Мали ж встигнути за місяць попередити, щоб потім свині НБУ не розносили.

Сегодня пришло
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:38

  посетитель написав:
  klug написав:Цікаво, що мені досі не прийшло. Мали ж встигнути за місяць попередити, щоб потім свині НБУ не розносили.

Сегодня пришло

Все ще ні. Таке враження, ніби ферма маленьких тваринок розсилає кожному окремо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:33

klug може Вас переведуть на особливі умови)) залишать 12% :mrgreen:
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
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miltador
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