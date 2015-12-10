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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 20:20
ingtrans написав:
О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.
Это явно ненадолго, тем более в Idea уже анонсировали снижение ставок на остаток по картам до 6%, а по некоторым вообще убирают.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 21:28
ingtrans написав: Adast написав:
Обанк тоже
О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.
я недавно узнал в Укрсибе Евросейф протухнет до ,001% и снятие будет 2%! Такой себе праздник(,
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:20
sens написав: ingtrans написав: Adast написав:
Обанк тоже
О.Банк неудобен для оперативной работы со свободными средствами своими 12% на минимальную сумму и 6% на остальное.
я недавно узнал в Укрсибе Евросейф протухнет до ,001% и снятие будет 2%! Такой себе праздник(,
ба! це ж виходить завуальована від'ємна депозитна ставка
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greenozon
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Додано: Чет 18 чер, 2020 01:24
miltador написав: Alien написав: miltador написав:
З 17.07.2020 змінюється тариф - буде аж 2% річних на залишок власних коштів.
Недовго музика іграла
Звідки інформація?
Прийшло Пуш повідомленням в додаток sportbank
Цікаво, що мені досі не прийшло. Мали ж встигнути за місяць попередити, щоб потім свині НБУ не розносили.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:40
klug написав:
Цікаво, що мені досі не прийшло. Мали ж встигнути за місяць попередити, щоб потім свині НБУ не розносили.
Сегодня пришло
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:38
посетитель написав: klug написав:
Цікаво, що мені досі не прийшло. Мали ж встигнути за місяць попередити, щоб потім свині НБУ не розносили.
Сегодня пришло
Все ще ні. Таке враження, ніби ферма маленьких тваринок розсилає кожному окремо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:33
klug
може Вас переведуть на особливі умови)) залишать 12%
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
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miltador
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Чет 18 чер, 2020 13:36
Kevin
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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