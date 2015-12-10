Пару слов о курьерской доставке от банка. Карту должны были доставить в четверг. Естественно, никакой карты в четверг не было. В пятницу позвонил в банк с вопросом "Че за фигня?" Извинились, сказали: "Это проблема с логистической службой", бла-бла-бла..." Через час пришла СМС-ка от SDelivery, мол, "сегодня будет карта, ждите, тел. для связи..."
Как несложно догадаться, в пятницу никакой карты тоже не было, телефон для связи из СМС-ки не отвечал. Написал в поддержку со словами "Та вы вообще ох...и". Там заверили, что они дико сожалеют и все такое... и уточнили, когда мне удобно получить карту. На ответ "вчера" еще раз извинились. Сказал "Во вторник". Продолжение следует...
Сижу и думаю: на фига мне такое счастье?... Не такой уж я спортсмен...
Искатель хм... даже странно такое читать. Потому что обе мои семейные карты приехали (одна в мае, вторая в июне) приехали на 2 дня раньше оговоренного срока. Причем обе вручались в субботу. ЗЫ. Прикол был, когда разговорился с курьером - он оказывается когда развозит карты по городу ездит... общественным транспортом. А маршрут у него в тот день был: Бабурка, Кичман, Шевчик, Космос. Кто знает Запорожье оценит . И все маршрутками, трамФаями и толлейбусами.
Ну и коль тема спорта в этой ветке не чужда... ШАХТЁР - ЧЕМПИОН!!!
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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Искатель написав:Сижу и думаю: на фига мне такое счастье?... Не такой уж я спортсмен...
У меня почти обратная ситуация. Заказал на выходных (не помню, то ли суббота была, то ли воскресенье). Ближайший доступный день доставки был четверг, на четверг и заказал. В понедельник позвонил курьер: "Если хотите, могу сегодня привезти". Я согласился. Привез.
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