Додано: Суб 20 чер, 2020 21:03

Пару слов о курьерской доставке от банка.

Карту должны были доставить в четверг. Естественно, никакой карты в четверг не было.

В пятницу позвонил в банк с вопросом "Че за фигня?"

Извинились, сказали: "Это проблема с логистической службой", бла-бла-бла..." Через час пришла СМС-ка от SDelivery, мол, "сегодня будет карта, ждите, тел. для связи..."



Как несложно догадаться, в пятницу никакой карты тоже не было, телефон для связи из СМС-ки не отвечал.

Написал в поддержку со словами "Та вы вообще ох...и". Там заверили, что они дико сожалеют и все такое... и уточнили, когда мне удобно получить карту. На ответ "вчера" еще раз извинились. Сказал "Во вторник".

Продолжение следует...



Сижу и думаю: на фига мне такое счастье?... Не такой уж я спортсмен...