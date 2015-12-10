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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:03

Пару слов о курьерской доставке от банка.
Карту должны были доставить в четверг. Естественно, никакой карты в четверг не было.
В пятницу позвонил в банк с вопросом "Че за фигня?"
Извинились, сказали: "Это проблема с логистической службой", бла-бла-бла..." Через час пришла СМС-ка от SDelivery, мол, "сегодня будет карта, ждите, тел. для связи..."

Как несложно догадаться, в пятницу никакой карты тоже не было, телефон для связи из СМС-ки не отвечал.
Написал в поддержку со словами "Та вы вообще ох...и". Там заверили, что они дико сожалеют и все такое... и уточнили, когда мне удобно получить карту. На ответ "вчера" еще раз извинились. Сказал "Во вторник".
Продолжение следует...

Сижу и думаю: на фига мне такое счастье?... Не такой уж я спортсмен...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:21

  Искатель написав:Сижу и думаю: на фига мне такое счастье?... Не такой уж я спортсмен...

Для транзита сгодится
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:36

Искатель хм... даже странно такое читать. Потому что обе мои семейные карты приехали (одна в мае, вторая в июне) приехали на 2 дня раньше оговоренного срока. Причем обе вручались в субботу.
ЗЫ. Прикол был, когда разговорился с курьером - он оказывается когда развозит карты по городу ездит... общественным транспортом. А маршрут у него в тот день был: Бабурка, Кичман, Шевчик, Космос. Кто знает Запорожье оценит :shock:. И все маршрутками, трамФаями и толлейбусами.

Ну и коль тема спорта в этой ветке не чужда... ШАХТЁР - ЧЕМПИОН!!! :mrgreen:Зображення
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:54

Re: ОКСІ БАНК

  Искатель написав:Сижу и думаю: на фига мне такое счастье?... Не такой уж я спортсмен...

У меня почти обратная ситуация. Заказал на выходных (не помню, то ли суббота была, то ли воскресенье). Ближайший доступный день доставки был четверг, на четверг и заказал. В понедельник позвонил курьер: "Если хотите, могу сегодня привезти". Я согласился. Привез.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
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