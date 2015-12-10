Додано: Нед 21 чер, 2020 05:47

Согласен. Привозят раньше. Но мне не нравится что конверт распечатан и мальчик тебе диктует свв код и номер. Все это мне хотелось бы делать самому и чтоб никто не видел.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»