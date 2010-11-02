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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:25

  Vorlon написав:Да нафиг та доставка? В сентябре ещё получил когда захотел и не нужна никакая доставка...

В смысле? У нас в городе нет отделения Окси-банка. Где получать-то?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:29

  velvet написав:так поделились бы с другом второй суммой и закрыли бы вопрос

Если банк не раздуплится, то, скорее всего, так и сделаю.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:39

  Искатель написав:
  Vorlon написав:Да нафиг та доставка? В сентябре ещё получил когда захотел и не нужна никакая доставка...

В смысле? У нас в городе нет отделения Окси-банка. Где получать-то?

В нашем городе выдавали карты в филиале "Файна готівка".
Востаннє редагувалось rollo в Чет 25 чер, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:43

Re: ОКСІ БАНК

  Vorlon написав:Да нафиг та доставка? В сентябре ещё получил когда захотел и не нужна никакая доставка...


Если еще ничего не изменилось, то по-другому никак.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:28

  Adast написав:
  Faceless написав:Кстати, у меня это первая карта вообще без магнитной полосы, только чип есть.

На самом деле магнитная полоса есть, но она белая)))

Да. Но самый прикольный дизайн - это когда карта прозрачная. Интересно, кто-то еще выпускал такие, кроме Одарича и Аваля?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:22

  Bosstone написав:
  Adast написав:
  Faceless написав:Кстати, у меня это первая карта вообще без магнитной полосы, только чип есть.

На самом деле магнитная полоса есть, но она белая)))

Да. Но самый прикольный дизайн - это когда карта прозрачная. Интересно, кто-то еще выпускал такие, кроме Одарича и Аваля?

Финики
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:23

  Vorlon написав:Да нафиг та доставка? В сентябре ещё получил когда захотел и не нужна никакая доставка...

У Окси нет точек присутствия.
Сначала-были, потом, примерно с апреля - только курьер.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:25

Сегодня 100 грн ОМП нужно загнать СЕПом или можно во вторник?
anikola13
 
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