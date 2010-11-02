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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 17:25
Vorlon написав:
Да нафиг та доставка? В сентябре ещё получил когда захотел и не нужна никакая доставка...
В смысле? У нас в городе нет отделения Окси-банка. Где получать-то?
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Искатель
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Додано: Чет 25 чер, 2020 17:29
velvet написав:
так поделились бы с другом второй суммой и закрыли бы вопрос
Если банк не раздуплится, то, скорее всего, так и сделаю.
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Adast
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Додано: Чет 25 чер, 2020 17:39
Искатель написав: Vorlon написав:
Да нафиг та доставка? В сентябре ещё получил когда захотел и не нужна никакая доставка...
В смысле? У нас в городе нет отделения Окси-банка. Где получать-то?
В нашем городе выдавали карты в филиале "Файна готівка".
Востаннє редагувалось rollo
в Чет 25 чер, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 17:43
Vorlon написав:
Да нафиг та доставка? В сентябре ещё получил когда захотел и не нужна никакая доставка...
Если еще ничего не изменилось, то по-другому никак
.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:28
Adast написав: Faceless написав:
Кстати, у меня это первая карта вообще без магнитной полосы, только чип есть.
На самом деле магнитная полоса есть, но она белая)))
Да. Но самый прикольный дизайн - это когда карта прозрачная. Интересно, кто-то еще выпускал такие, кроме Одарича и Аваля?
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:22
Bosstone написав: Adast написав: Faceless написав:
Кстати, у меня это первая карта вообще без магнитной полосы, только чип есть.
На самом деле магнитная полоса есть, но она белая)))
Да. Но самый прикольный дизайн - это когда карта прозрачная. Интересно, кто-то еще выпускал такие, кроме Одарича и Аваля?
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:23
Vorlon написав:
Да нафиг та доставка? В сентябре ещё получил когда захотел и не нужна никакая доставка...
У Окси нет точек присутствия.
Сначала-были, потом, примерно с апреля - только курьер.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:25
Сегодня 100 грн ОМП нужно загнать СЕПом или можно во вторник?
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