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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:14

А с какого числа с 12% до 2%?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4442
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:21

guntherhouse777 desde el 17 de Julio ;)
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4653
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Подякував: 82 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:15

  Flamingo написав:guntherhouse777 desde el 17 de Julio ;)

grosse danke
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:18

  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:guntherhouse777 desde el 17 de Julio ;)

grosse danke

Ребята прекращаем "молдаванить" и антисептить,процент 2% на сумму свыше 100,01 грн за свои будет,начиная с 17 июля,как-то так
никому не верю
sens
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