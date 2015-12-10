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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:14

А с какого числа с 12% до 2%?
guntherhouse777
 
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Подякували: 302 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:21

guntherhouse777 desde el 17 de Julio ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4659
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:15

  Flamingo написав:guntherhouse777 desde el 17 de Julio ;)

grosse danke
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:18

  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:guntherhouse777 desde el 17 de Julio ;)

grosse danke

Ребята процент 2% на сумму свыше 100,01 грн за свои будет,начиная с 17 июля,как-то так
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:04

Re: ОКСІ БАНК

Кешбэк до сентября
Зображення
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 536
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:14

  ramzes4 написав:Кешбэк до сентября

СпортБанк прямо хочет, что бы клиенты с ним попрощались :D
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:40

Только что принес курьер пакет с картой.
А что с ним дальше делать-то? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:41

  Искатель написав:Только что принес курьер пакет с картой.
А что с ним дальше делать-то? :)

осторожно распарьте конверт над чайником
ну шобы вернуть если чо не понравится :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:42

Re: ОКСІ БАНК

  Искатель написав:А что с ним дальше делать-то?

Активировать карту. Или Вы о курьере? :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:17

  ingtrans написав:
  Искатель написав:А что с ним дальше делать-то?

Активировать карту. Или Вы о курьере? :)

Курьера отпустил :) Говорит: "37 человек уже сегодня было. А карт - всего 15". Смешно...
Активировал. Зашел. Скучно, жалкое подобие (нет, даже не подобие, бледная тень) Монобанка... тоска и печаль.
Искатель
 
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  #<1 ... 57585960
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