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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 20:14
А с какого числа с 12% до 2%?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 29 чер, 2020 20:21
guntherhouse777
desde el 17 de Julio
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 29 чер, 2020 22:15
Flamingo написав:guntherhouse777
desde el 17 de Julio
grosse danke
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guntherhouse777
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Додано: Пон 29 чер, 2020 23:18
guntherhouse777 написав: Flamingo написав:guntherhouse777
desde el 17 de Julio
grosse danke
Ребята процент 2% на сумму свыше 100,01 грн за свои будет,начиная с 17 июля,как-то так
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:04
Кешбэк до сентября
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:14
ramzes4 написав:
Кешбэк до сентября
СпортБанк прямо хочет, что бы клиенты с ним попрощались
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Adast
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:40
Только что принес курьер пакет с картой.
А что с ним дальше делать-то?
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Искатель
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:41
Искатель написав:
Только что принес курьер пакет с картой.
А что с ним дальше делать-то?
осторожно распарьте конверт над чайником
ну шобы вернуть если чо не понравится
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:17
ingtrans написав: Искатель написав:
А что с ним дальше делать-то?
Активировать карту. Или Вы о курьере?
Курьера отпустил
Говорит: "37 человек уже сегодня было. А карт - всего 15". Смешно...
Активировал. Зашел. Скучно, жалкое подобие (нет, даже не подобие, бледная тень) Монобанка... тоска и печаль.
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Искатель
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