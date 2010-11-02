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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:22

  Искатель написав:
  ingtrans написав:
  Искатель написав:А что с ним дальше делать-то?

Активировать карту. Или Вы о курьере? :)

Курьера отпустил :) Говорит: "37 человек уже сегодня было. А карт - всего 15". Смешно...
Активировал. Зашел. Скучно, жалкое подобие (нет, даже не подобие, бледная тень) Монобанка... тоска и печаль.

приложение транзит для гривневых потоков
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:23

Искатель да, ачивок меньше ;)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:23

Re: ОКСІ БАНК

Монобанку 2,5 года и 2,4 млн клиентов, спортбанку 1 год и 20 тыс. клиентов. Дайте им немного времени.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:24

  sens написав:приложение транзит для гривневых потоков
да и хранилище хорошее (если не лучшее)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1090
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Подякував: 142 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:25

  Ромасик написав:
  sens написав:приложение транзит для гривневых потоков
да и хранилище хорошее (если не лучшее)
2% по гривне если что , уже в июле :mrgreen:
никому не верю
sens
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Подякував: 32 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:29

  Искатель написав:Курьера отпустил :) Говорит: "37 человек уже сегодня было. А карт - всего 15". Смешно...
Активировал. Зашел. Скучно, жалкое подобие (нет, даже не подобие, бледная тень) Монобанка... тоска и печаль.

Видимо, не хватает людей, чтобы всех желающих обслужить.
По сравнению с монобанком, у них неудобный порядок выплаты кешбека: автоматом в конце месяца при достижении 100 гривен бонусов.
Bosstone
 
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Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:54

  sens написав:
  Ромасик написав:да и хранилище хорошее (если не лучшее)
2% по гривне если что , уже в июле :mrgreen:

дык прибыльную банку же обещают :mrgreen:
и как не крути еще две недельки мое утверждение актуальное
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Подякував: 142 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:56

  Ромасик написав:
  sens написав:
  Ромасик написав:да и хранилище хорошее (если не лучшее)
2% по гривне если что , уже в июле :mrgreen:

дык прибыльную банку же обещают :mrgreen:
и как не крути еще две недельки мое утверждение актуальное

читайте ветку Глобуса Ромасик ... там уже губами шевелят про ...... % и не только
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:08

sens с шарика я убежал вовремя :wink:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:11

  Ромасик написав:sens с шарика я убежал вовремя :wink:

Мне монописуально , это так , между прочим .
никому не верю
sens
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