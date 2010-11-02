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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 17:22
Искатель написав: ingtrans написав: Искатель написав:
А что с ним дальше делать-то?
Активировать карту. Или Вы о курьере?
Курьера отпустил
Говорит: "37 человек уже сегодня было. А карт - всего 15". Смешно...
Активировал. Зашел. Скучно, жалкое подобие (нет, даже не подобие, бледная тень) Монобанка... тоска и печаль.
приложение транзит для гривневых потоков
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:23
Искатель
да, ачивок меньше
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:23
Монобанку 2,5 года и 2,4 млн клиентов, спортбанку 1 год и 20 тыс. клиентов. Дайте им немного времени.
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Bosstone
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:24
sens написав:
приложение транзит для гривневых потоков
да и хранилище хорошее (если не лучшее)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:25
Ромасик написав: sens написав:
приложение транзит для гривневых потоков
да и хранилище хорошее (если не лучшее)
2% по гривне если что , уже в июле
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:29
Искатель написав:
Курьера отпустил
Говорит: "37 человек уже сегодня было. А карт - всего 15". Смешно...
Активировал. Зашел. Скучно, жалкое подобие (нет, даже не подобие, бледная тень) Монобанка... тоска и печаль.
Видимо, не хватает людей, чтобы всех желающих обслужить.
По сравнению с монобанком, у них неудобный порядок выплаты кешбека: автоматом в конце месяца при достижении 100 гривен бонусов.
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Bosstone
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:54
sens написав: Ромасик написав:
да и хранилище хорошее (если не лучшее)
2% по гривне если что , уже в июле
дык прибыльную банку же обещают
и как не крути еще две недельки мое утверждение актуальное
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:56
Ромасик написав: sens написав: Ромасик написав:
да и хранилище хорошее (если не лучшее)
2% по гривне если что , уже в июле
дык прибыльную банку же обещают
и как не крути еще две недельки мое утверждение актуальное
читайте ветку Глобуса Ромасик ... там уже губами шевелят про ...... % и не только
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:08
sens
с шарика я убежал вовремя
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:11
Ромасик написав:sens
с шарика я убежал вовремя
Мне монописуально , это так , между прочим .
никому не верю
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sens
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