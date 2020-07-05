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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:27

В этом месяце подходит 120 дневный льготный период к своему завершению. Поддержка глаголит, что всю сумму необходимо загасить по счету до 25.07. Это так или можно в последний рабочий день (31.07) СЕП загнать?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:36

  anikola13 написав:В этом месяце подходит 120 дневный льготный период к своему завершению. Поддержка глаголит, что всю сумму необходимо загасить по счету до 25.07. Это так или можно в последний рабочий день (31.07) СЕП загнать?

можна
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 59606162
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