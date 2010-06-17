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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:27
В этом месяце подходит 120 дневный льготный период к своему завершению. Поддержка глаголит, что всю сумму необходимо загасить по счету до 25.07. Это так или можно в последний рабочий день (31.07) СЕП загнать?
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:36
можна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:02
Первая карта в моей истории, которую только получил - и сразу на полку. Загонять на 2 недели, чтобы вместо 10 получить 12%... как-то лениво. А больше там делать нечего.
Кредлимит не просил (не нужен), в общем... пусть лежит для транзита
Кстати, о транзите.
А какие максимальные суммы уже пробовали через карту прогонять?
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