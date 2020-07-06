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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:27

В этом месяце подходит 120 дневный льготный период к своему завершению. Поддержка глаголит, что всю сумму необходимо загасить по счету до 25.07. Это так или можно в последний рабочий день (31.07) СЕП загнать?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:36

  anikola13 написав:В этом месяце подходит 120 дневный льготный период к своему завершению. Поддержка глаголит, что всю сумму необходимо загасить по счету до 25.07. Это так или можно в последний рабочий день (31.07) СЕП загнать?

можна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:02

Первая карта в моей истории, которую только получил - и сразу на полку. Загонять на 2 недели, чтобы вместо 10 получить 12%... как-то лениво. А больше там делать нечего.
Кредлимит не просил (не нужен), в общем... пусть лежит для транзита :)
Кстати, о транзите.
А какие максимальные суммы уже пробовали через карту прогонять?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:54

  Искатель написав:Первая карта в моей истории, которую только получил - и сразу на полку. Загонять на 2 недели, чтобы вместо 10 получить 12%... как-то лениво. А больше там делать нечего. Кредлимит не просил (не нужен), в общем... пусть лежит для транзита Кстати, о транзите. А какие максимальные суммы уже пробовали через карту прогонять?

Судя по отзывам форумчан, больше 30 000 в сутки не дает проводить.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:02

  Искатель написав:Первая карта в моей истории, которую только получил - и сразу на полку. Загонять на 2 недели, чтобы вместо 10 получить 12%... как-то лениво. А больше там делать нечего.
Кредлимит не просил (не нужен), в общем... пусть лежит для транзита :)
Кстати, о транзите.
А какие максимальные суммы уже пробовали через карту прогонять?

Слышал, что 350к+ в месяц.
Но с согласованием.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:04

У меня - 450к/мес.
Вроде пока укладываюсь, но решил чуть сбавить обороты.
Там ещё и годичный лимит есть, который поднимается не так просто
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:23

  mustbe написав:У меня - 450к/мес.
Вроде пока укладываюсь, но решил чуть сбавить обороты.
Там ещё и годичный лимит есть, который поднимается не так просто

Получил недавно такое сообщение на вайбер:
"Добрий день, моє ім'я Олексій. Повідомляємо Вам, що Банком було переглянуто ліміти за видатковими операціями, в зв'язку з цим було прийнято рішення про встановлення ліміту до 1 000 000 грн. в рік, для всіх вхідних операцій (зарахування).
На сьогодні використано понад 76% від встановленого ліміту, в разі досягнення 100%, Банк змушений призупинити всі вихідні платежі.
Для можливості збільшення даних лімітів Вам необхідно буде надати документи що підтверджують походження коштів. У разі виникнення додаткових питань завжди раді Вам допомогти. З повагою, команда sportbank"
После этого сообщения плюнул и забрал все деньги от них. Пускай пугают кого-то другого.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:35

  Andrew75 написав:После этого сообщения плюнул и забрал все деньги от них

Значит - Вы не любите спорт так, как люблю его я )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:41

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:После этого сообщения плюнул и забрал все деньги от них

Значит - Вы не любите спорт так, как люблю его я )

А за что его любить? За 2% на остаток, которые будут с 17 числа?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:29

  Andrew75 написав:
  mustbe написав:
  Andrew75 написав:После этого сообщения плюнул и забрал все деньги от них

Значит - Вы не любите спорт так, как люблю его я )

А за что его любить? За 2% на остаток, которые будут с 17 числа?

Мои транзитеры - для р2р это спортбанк и 2% не столь важно,для СЕП использую Укрсиб,там вообще 0,001%
никому не верю
sens
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