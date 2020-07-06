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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:27
В этом месяце подходит 120 дневный льготный период к своему завершению. Поддержка глаголит, что всю сумму необходимо загасить по счету до 25.07. Это так или можно в последний рабочий день (31.07) СЕП загнать?
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anikola13
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Додано: Пон 06 лип, 2020 07:36
anikola13 написав:
В этом месяце подходит 120 дневный льготный период к своему завершению. Поддержка глаголит, что всю сумму необходимо загасить по счету до 25.07. Это так или можно в последний рабочий день (31.07) СЕП загнать?
можна
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:02
Первая карта в моей истории, которую только получил - и сразу на полку. Загонять на 2 недели, чтобы вместо 10 получить 12%... как-то лениво. А больше там делать нечего.
Кредлимит не просил (не нужен), в общем... пусть лежит для транзита
Кстати, о транзите.
А какие максимальные суммы уже пробовали через карту прогонять?
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Искатель
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:54
Искатель написав:
Первая карта в моей истории, которую только получил - и сразу на полку. Загонять на 2 недели, чтобы вместо 10 получить 12%... как-то лениво. А больше там делать нечего. Кредлимит не просил (не нужен), в общем... пусть лежит для транзита Кстати, о транзите. А какие максимальные суммы уже пробовали через карту прогонять?
Судя по отзывам форумчан, больше 30 000 в сутки не дает проводить.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 07 лип, 2020 15:02
Искатель написав:
Первая карта в моей истории, которую только получил - и сразу на полку. Загонять на 2 недели, чтобы вместо 10 получить 12%... как-то лениво. А больше там делать нечего.
Кредлимит не просил (не нужен), в общем... пусть лежит для транзита
Кстати, о транзите.
А какие максимальные суммы уже пробовали через карту прогонять?
Слышал, что 350к+ в месяц.
Но с согласованием.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:04
У меня - 450к/мес.
Вроде пока укладываюсь, но решил чуть сбавить обороты.
Там ещё и годичный лимит есть, который поднимается не так просто
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mustbe
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:23
mustbe написав:
У меня - 450к/мес.
Вроде пока укладываюсь, но решил чуть сбавить обороты.
Там ещё и годичный лимит есть, который поднимается не так просто
Получил недавно такое сообщение на вайбер:
"Добрий день, моє ім'я Олексій. Повідомляємо Вам, що Банком було переглянуто ліміти за видатковими операціями, в зв'язку з цим було прийнято рішення про встановлення ліміту до 1 000 000 грн. в рік, для всіх вхідних операцій (зарахування).
На сьогодні використано понад 76% від встановленого ліміту, в разі досягнення 100%, Банк змушений призупинити всі вихідні платежі.
Для можливості збільшення даних лімітів Вам необхідно буде надати документи що підтверджують походження коштів. У разі виникнення додаткових питань завжди раді Вам допомогти. З повагою, команда sportbank"
После этого сообщения плюнул и забрал все деньги от них. Пускай пугают кого-то другого.
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Andrew75
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:35
Andrew75 написав:
После этого сообщения плюнул и забрал все деньги от них
Значит - Вы не любите спорт так, как люблю его я )
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mustbe
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:41
mustbe написав: Andrew75 написав:
После этого сообщения плюнул и забрал все деньги от них
Значит - Вы не любите спорт так, как люблю его я )
А за что его любить? За 2% на остаток, которые будут с 17 числа?
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Andrew75
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:29
Andrew75 написав: mustbe написав: Andrew75 написав:
После этого сообщения плюнул и забрал все деньги от них
Значит - Вы не любите спорт так, как люблю его я )
А за что его любить? За 2% на остаток, которые будут с 17 числа?
Мои транзитеры - для р2р это спортбанк и 2% не столь важно,для СЕП использую Укрсиб,там вообще 0,001%
никому не верю
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sens
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