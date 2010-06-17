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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:01
sens написав:
Мои транзитеры - для р2р это спортбанк и 2% не столь важно,для СЕП использую Укрсиб,там вообще 0,001%
Ну, как транзитёр Спорт, мягко говоря, не очень. То на вход не пускает, то на выход, то финмоном пугают, миллион в год лимит видите ли устанавливают. По зелёной дорожке такую сумму и в день можно было прогнать, если постараться.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:05
mustbe написав:
У меня - 450к/мес.
Вроде пока укладываюсь, но решил чуть сбавить обороты.
Там ещё и годичный лимит есть, который поднимается не так просто
Кто спортом занимается, тот силы набирается)
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