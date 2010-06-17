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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:01

Re: ОКСІ БАНК

  sens написав:Мои транзитеры - для р2р это спортбанк и 2% не столь важно,для СЕП использую Укрсиб,там вообще 0,001%

Ну, как транзитёр Спорт, мягко говоря, не очень. То на вход не пускает, то на выход, то финмоном пугают, миллион в год лимит видите ли устанавливают. По зелёной дорожке такую сумму и в день можно было прогнать, если постараться.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:05

  mustbe написав:У меня - 450к/мес.
Вроде пока укладываюсь, но решил чуть сбавить обороты.
Там ещё и годичный лимит есть, который поднимается не так просто

Кто спортом занимается, тот силы набирается)
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 60616263
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