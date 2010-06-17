Ну, как транзитёр Спорт, мягко говоря, не очень. То на вход не пускает, то на выход, то финмоном пугают, миллион в год лимит видите ли устанавливают. По зелёной дорожке такую сумму и в день можно было прогнать, если постараться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:01
Re: ОКСІ БАНК
Ну, как транзитёр Спорт, мягко говоря, не очень. То на вход не пускает, то на выход, то финмоном пугают, миллион в год лимит видите ли устанавливают. По зелёной дорожке такую сумму и в день можно было прогнать, если постараться.
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:05
Додано: Вів 07 лип, 2020 23:29
Мои потуги это % по гривневым срочным и карточным депозитам
никому не верю
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