RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:01

Re: ОКСІ БАНК

  sens написав:Мои транзитеры - для р2р это спортбанк и 2% не столь важно,для СЕП использую Укрсиб,там вообще 0,001%

Ну, как транзитёр Спорт, мягко говоря, не очень. То на вход не пускает, то на выход, то финмоном пугают, миллион в год лимит видите ли устанавливают. По зелёной дорожке такую сумму и в день можно было прогнать, если постараться.
Andrew75
 
Повідомлень: 985
З нами з: 30.09.15
Подякував: 153 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:05

  mustbe написав:У меня - 450к/мес.
Вроде пока укладываюсь, но решил чуть сбавить обороты.
Там ещё и годичный лимит есть, который поднимается не так просто

Кто спортом занимается, тот силы набирается)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4466
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:29

  mustbe написав:У меня - 450к/мес.
Вроде пока укладываюсь, но решил чуть сбавить обороты.
Там ещё и годичный лимит есть, который поднимается не так просто

Мои потуги это % по гривневым срочным и карточным депозитам
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12202
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 02:40

Re: ОКСІ БАНК

Чи правильно я зрозумів, що в цьому банку серед цікавого p2p перекази без комісії? (доречі а в яких ще банках такі перекази без комісії). А як на рахунок поповнення. Є можливість в якихось терміналах?
borsh4
 
Повідомлень: 5
З нами з: 27.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 07:56

  borsh4 написав:Чи правильно я зрозумів, що в цьому банку серед цікавого p2p перекази без комісії? (доречі а в яких ще банках такі перекази без комісії). А як на рахунок поповнення. Є можливість в якихось терміналах?

Моно, Пумб. Пополнение без комиссии в терминалах привата и сити24.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 22.04.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 08:50

lloydbanksua
Форвард
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ingtrans, shelets і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4156, 4157, 4158
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41575 5030650
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 08:54
ukrprom2014
Идея Банк 1 ... 1833, 1834, 1835
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18342 2569724
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 06:23
Striker
Місто Банк 1 ... 72, 73, 74
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
737 146993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 22:02
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.