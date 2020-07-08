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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:01
sens написав:
Мои транзитеры - для р2р это спортбанк и 2% не столь важно,для СЕП использую Укрсиб,там вообще 0,001%
Ну, как транзитёр Спорт, мягко говоря, не очень. То на вход не пускает, то на выход, то финмоном пугают, миллион в год лимит видите ли устанавливают. По зелёной дорожке такую сумму и в день можно было прогнать, если постараться.
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Andrew75
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:05
mustbe написав:
У меня - 450к/мес.
Вроде пока укладываюсь, но решил чуть сбавить обороты.
Там ещё и годичный лимит есть, который поднимается не так просто
Кто спортом занимается, тот силы набирается)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:29
mustbe написав:
У меня - 450к/мес.
Вроде пока укладываюсь, но решил чуть сбавить обороты.
Там ещё и годичный лимит есть, который поднимается не так просто
Мои потуги это % по гривневым срочным и карточным депозитам
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 08 лип, 2020 02:40
Чи правильно я зрозумів, що в цьому банку серед цікавого p2p перекази без комісії? (доречі а в яких ще банках такі перекази без комісії). А як на рахунок поповнення. Є можливість в якихось терміналах?
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borsh4
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Додано: Сер 08 лип, 2020 07:56
borsh4 написав:
Чи правильно я зрозумів, що в цьому банку серед цікавого p2p перекази без комісії? (доречі а в яких ще банках такі перекази без комісії). А як на рахунок поповнення. Є можливість в якихось терміналах?
Моно, Пумб. Пополнение без комиссии в терминалах привата и сити24.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 08 лип, 2020 08:50
lloydbanksua
Форвард
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ukrprom2014
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:19
guntherhouse777 написав:
Кто спортом занимается, тот силы набирается)
А кто занимается спортом и имеет карту спорт, тот и сил набирается и экономит на спорттоварах и всяких абонементах на спорт!
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rollo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:27
ukrprom2014 написав:lloydbanksua
Форвард
Забыл совсем за него.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 09 лип, 2020 08:56
Спортсменам на заметку:
Спортивные куры говорят, что они отменили месячные лимиты, остался только годовой
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mustbe
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:18
mustbe написав:
Спортсменам на заметку:
Спортивные куры говорят, что они отменили месячные лимиты, остался только годовой
Т.е. у них остался типа ток 1 лимон/год
Но сам МПСный лимит типа 150к/30дн/карта на вх/вых остался же или как?
И думаю до 15К/оп тоже работает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
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