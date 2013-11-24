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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:59
clientage
Система конечно не пропустит
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Додано: Сер 15 лип, 2020 19:05
Почав виводити кошти з картки, 2% річних з 17.07 це жлобство
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 15 лип, 2020 19:27
Rimlyanin1 написав:
Почав виводити кошти з картки, 2% річних з 17.07 це жлобство
Канечна, ток как кредитка юзается
Берите, ща кредлимит всем наливают, под 10К
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 15 лип, 2020 19:30
clientage
А нафига - есть смысл?
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Vorlon
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