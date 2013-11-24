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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:59

clientage
Система конечно не пропустит
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:05

Re: ОКСІ БАНК

Почав виводити кошти з картки, 2% річних з 17.07 це жлобство
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:27

  Rimlyanin1 написав:Почав виводити кошти з картки, 2% річних з 17.07 це жлобство

Канечна, ток как кредитка юзается
Берите, ща кредлимит всем наливают, под 10К :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:30

clientage
А нафига - есть смысл?
Vorlon
 
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