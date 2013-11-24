RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:40

  Vorlon написав:clientage
А нафига - есть смысл?

Это ж спорт!
А он - сила!
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:00

  clientage написав:10К -- креднагрузка?
Которая может выстрелить КБ-10%, на покупке, например, турсандалей с грейсом 60дн.

Кредит на сандалі? Може краще на виплат на 25 платежів? Зізнавайтесь, що там за спорт-схема: ходите у басейн з зепрезидентом за 86к на рік?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 18.08.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62636465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, Вадимка і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6471 1458622
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 22:30
clientage
Идея Банк 1 ... 1837, 1838, 1839
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18386 2577291
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 22:06
bor
Банк Січ 1 ... 28, 29, 30
Модератор » Нед 24 лис, 2013 01:05
290 63974
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 17:26
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25255)
15.07.2020 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.