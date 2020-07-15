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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:40

  Vorlon написав:clientage
А нафига - есть смысл?

Это ж спорт!
А он - сила!
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4477
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:00

  clientage написав:10К -- креднагрузка?
Которая может выстрелить КБ-10%, на покупке, например, турсандалей с грейсом 60дн.

Кредит на сандалі? Може краще на виплат на 25 платежів? Зізнавайтесь, що там за спорт-схема: ходите у басейн з зепрезидентом за 86к на рік?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4558
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:14

Re: ОКСІ БАНК

  Faceless написав:Что забавно, у меня после оформления Спортбанка с лимитом - УБКИ рейтинг только повысил

Значит что-то другое мало пользуете
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1827
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