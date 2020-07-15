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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:40
Vorlon написав:clientage
А нафига - есть смысл?
Это ж спорт!
А он - сила!
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:00
clientage написав:
10К -- креднагрузка?
Которая может выстрелить КБ-10%, на покупке, например, турсандалей с грейсом 60дн.
Кредит на сандалі? Може краще на виплат на 25 платежів? Зізнавайтесь, що там за спорт-схема: ходите у басейн з зепрезидентом за 86к на рік?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 16 лип, 2020 08:14
Faceless написав:
Что забавно, у меня после оформления Спортбанка с лимитом - УБКИ рейтинг только повысил
Значит что-то другое мало пользуете
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- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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