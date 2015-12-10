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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:40
Vorlon написав:clientage
А нафига - есть смысл?
Это ж спорт!
А он - сила!
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:00
clientage написав:
10К -- креднагрузка?
Которая может выстрелить КБ-10%, на покупке, например, турсандалей с грейсом 60дн.
Кредит на сандалі? Може краще на виплат на 25 платежів? Зізнавайтесь, що там за спорт-схема: ходите у басейн з зепрезидентом за 86к на рік?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 16 лип, 2020 08:14
Faceless написав:
Что забавно, у меня после оформления Спортбанка с лимитом - УБКИ рейтинг только повысил
Значит что-то другое мало пользуете
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:58
Щось спортбанк мені більше ніж 14000 за раз і 28000 в день не дає перевести через P2P
В підтримці морозяться..
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:15
ukrprom2014 написав: Faceless написав:
Что забавно, у меня после оформления Спортбанка с лимитом - УБКИ рейтинг только повысил
Значит что-то другое мало пользуете
Использование других +/- то же самое не первый год
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Faceless
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:11
miltador написав:
Щось спортбанк мені більше ніж 14000 за раз і 28000 в день не дає перевести через P2P В підтримці морозяться..
Ограничения 14999 и 29999 соответственно.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:16
ingtrans написав: miltador написав:
Щось спортбанк мені більше ніж 14000 за раз і 28000 в день не дає перевести через P2P В підтримці морозяться..
Ограничения 14999 и 29999 соответственно.
В поддержке сидят представители фауны,для инфо-вытянуть можно в форвард ,например на депозит ,а с приложения спорта 30к день ,.т.е. Фонд будите неделю гонять
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:03
Дякую, стягнув через інший банк весь залишок
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:34
miltador написав:
Дякую, стягнув через інший банк весь залишок
так наче комісія?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Ромасик
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:35
ingtrans написав: miltador написав:
Щось спортбанк мені більше ніж 14000 за раз і 28000 в день не дає перевести через P2P В підтримці морозяться..
Ограничения 14999 и 29999 соответственно.
прога спорта явно більше 14000 за раз не дає. Хоча те й не принципово.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Ромасик
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Чет 16 лип, 2020 14:06
sens
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