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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:40

  Vorlon написав:clientage
А нафига - есть смысл?

Это ж спорт!
А он - сила!
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:00

  clientage написав:10К -- креднагрузка?
Которая может выстрелить КБ-10%, на покупке, например, турсандалей с грейсом 60дн.

Кредит на сандалі? Може краще на виплат на 25 платежів? Зізнавайтесь, що там за спорт-схема: ходите у басейн з зепрезидентом за 86к на рік?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:14

Re: ОКСІ БАНК

  Faceless написав:Что забавно, у меня после оформления Спортбанка с лимитом - УБКИ рейтинг только повысил

Значит что-то другое мало пользуете
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1827
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:58

Щось спортбанк мені більше ніж 14000 за раз і 28000 в день не дає перевести через P2P :( В підтримці морозяться..
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:15

  ukrprom2014 написав:
  Faceless написав:Что забавно, у меня после оформления Спортбанка с лимитом - УБКИ рейтинг только повысил

Значит что-то другое мало пользуете

Использование других +/- то же самое не первый год
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:11

Re: ОКСІ БАНК

  miltador написав:Щось спортбанк мені більше ніж 14000 за раз і 28000 в день не дає перевести через P2P В підтримці морозяться..

Ограничения 14999 и 29999 соответственно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:16

  ingtrans написав:
  miltador написав:Щось спортбанк мені більше ніж 14000 за раз і 28000 в день не дає перевести через P2P В підтримці морозяться..

Ограничения 14999 и 29999 соответственно.

В поддержке сидят представители фауны,для инфо-вытянуть можно в форвард ,например на депозит ,а с приложения спорта 30к день ,.т.е. Фонд будите неделю гонять
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:03

Re: ОКСІ БАНК

Дякую, стягнув через інший банк весь залишок :)
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:34

  miltador написав:Дякую, стягнув через інший банк весь залишок :)

так наче комісія?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:35

  ingtrans написав:
  miltador написав:Щось спортбанк мені більше ніж 14000 за раз і 28000 в день не дає перевести через P2P В підтримці морозяться..

Ограничения 14999 и 29999 соответственно.

прога спорта явно більше 14000 за раз не дає. Хоча те й не принципово.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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