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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:36

  sens написав:Фонд будите неделю гонять

ну то не траншею копати...
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:42

  Ромасик написав:
  sens написав:Фонд будите неделю гонять

ну то не траншею копати...

С чем сравнили , то и на выходе получите результат. Два % это все равно ни о чем и не с чем сравнивать
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12266
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Подякував: 32 раз.
Подякували: 713 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:46

sens Ну да, но и отсчет недели начался не сегодня :)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 30.03.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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  #<1 ... 63646566
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