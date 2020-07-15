ну то не траншею копати...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:36
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:42
С чем сравнили , то и на выходе получите результат. Два % это все равно ни о чем и не с чем сравнивать
никому не верю
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:46
sens Ну да, но и отсчет недели начался не сегодня
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