ну то не траншею копати...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:36
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:42
С чем сравнили , то и на выходе получите результат. Два % это все равно ни о чем и не с чем сравнивать
никому не верю
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:46
sens Ну да, но и отсчет недели начался не сегодня
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:53
Опытом поделился тем продуктом , который вывел и не только,и это получилось после получения % , т.е. где-то в начале недели , первой недели месяца , первой недели второго месяца лета ....
никому не верю
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:31
Ромасик без комісії.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:49
Мошенники
Шарлотаны, снизили с 12% до 2% и теперь не отдают деньги, ссылаясь на технический сбой:
На данный момент наблюдаются трудности в работе переводов, пополнений, снятие наличных.
Все наши силы направлены на то, чтобы максимально оперативно их решить.
Мы приносим извинения за временные неудобства
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:54
югин
Не работают переводы, инициированные в их приложении, или любые?
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:59
Возможно банк просто не справляется с количеством желающих снять свои деньги.
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