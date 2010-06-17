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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:36

  sens написав:Фонд будите неделю гонять

ну то не траншею копати...
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:42

  Ромасик написав:
  sens написав:Фонд будите неделю гонять

ну то не траншею копати...

С чем сравнили , то и на выходе получите результат. Два % это все равно ни о чем и не с чем сравнивать
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:46

sens Ну да, но и отсчет недели начался не сегодня :)
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Ромасик
 
Повідомлень: 1108
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:53

  Ромасик написав:sens Ну да, но и отсчет недели начался не сегодня :)

Опытом поделился тем продуктом , который вывел и не только,и это получилось после получения % , т.е. где-то в начале недели , первой недели месяца , первой недели второго месяца лета ....
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:31

Ромасик без комісії.
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miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:49

Мошенники

Шарлотаны, снизили с 12% до 2% и теперь не отдают деньги, ссылаясь на технический сбой:
На данный момент наблюдаются трудности в работе переводов, пополнений, снятие наличных.
Все наши силы направлены на то, чтобы максимально оперативно их решить.
Мы приносим извинения за временные неудобства
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югин
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:54

югин
Не работают переводы, инициированные в их приложении, или любые?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:59

  югин написав:Шарлотаны, снизили с 12% до 2% и теперь не отдают деньги, ссылаясь на технический сбой:
На данный момент наблюдаются трудности в работе переводов, пополнений, снятие наличных.
Все наши силы направлены на то, чтобы максимально оперативно их решить.
Мы приносим извинения за временные неудобства

Возможно банк просто не справляется с количеством желающих снять свои деньги.
Adast
 
Повідомлень: 89
З нами з: 04.06.20
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