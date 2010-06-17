|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:36
sens написав:
Фонд будите неделю гонять
ну то не траншею копати...
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:42
Ромасик написав: sens написав:
Фонд будите неделю гонять
ну то не траншею копати...
С чем сравнили , то и на выходе получите результат. Два % это все равно ни о чем и не с чем сравнивать
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12275
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:46
sens
Ну да, но и отсчет недели начался не сегодня
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:53
Ромасик написав:sens
Ну да, но и отсчет недели начался не сегодня
Опытом поделился тем продуктом , который вывел и не только,и это получилось после получения % , т.е. где-то в начале недели , первой недели месяца , первой недели второго месяца лета ....
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12275
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:31
Ромасик без комісії.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:49
Шарлотаны, снизили с 12% до 2% и теперь не отдают деньги, ссылаясь на технический сбой:
На данный момент наблюдаются трудности в работе переводов, пополнений, снятие наличных.
Все наши силы направлены на то, чтобы максимально оперативно их решить.
Мы приносим извинения за временные неудобства
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
-
югин
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:54
югин
Не работают переводы, инициированные в их приложении, или любые?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8558
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:59
югин написав:
Шарлотаны, снизили с 12% до 2% и теперь не отдают деньги, ссылаясь на технический сбой:
На данный момент наблюдаются трудности в работе переводов, пополнений, снятие наличных.
Все наши силы направлены на то, чтобы максимально оперативно их решить.
Мы приносим извинения за временные неудобства
Возможно банк просто не справляется с количеством желающих снять свои деньги.
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:28
югин написав:
Шарлотаны, снизили с 12% до 2% и теперь не отдают деньги, ссылаясь на технический сбой:
На данный момент наблюдаются трудности в работе переводов, пополнений, снятие наличных.
Все наши силы направлены на то, чтобы максимально оперативно их решить.
Мы приносим извинения за временные неудобства
Ахметбаєм тягнули?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34094
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1705 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:27
Затянул скунсом 25к
Все норм
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4478
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, MATPOC
, newset
, Nighthawk
, ricardo
, vadim1967
, Вкладчик1234
, югин
і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|773
|150168
|
П'ят 17 лип, 2020 14:37
newset
|
|87718
|10292057
|
П'ят 17 лип, 2020 13:48
root
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6476
|1459115
|
|