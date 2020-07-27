|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:43
Re: ОКСІ БАНК
Нал хотел снять в кассе окси банка, через 2 часа в чате написали, что заработало, еду снимать
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:02
Нал в касі це найнадійніше...основне шоб він (нал) там був.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:46
Много нала ,эээ,с комиссией. Так что почитаем отзывы в начале августа,возможно 17 число и 12% наступили раньше ,но мы ж помним свинорилов из жлобусбанк
никому не верю
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:41
без комиссии будет 5 снятий кешем в банкомате , но лимит будет мизерный - от 200 грн за 1 присест,так что думайте - онли транзит
никому не верю
Додано: Пон 27 лип, 2020 23:54
sens я говорив взагалі про стягування з спортбанку коштів через p2p іншим банком.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|