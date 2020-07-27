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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:43

Re: ОКСІ БАНК

Нал хотел снять в кассе окси банка, через 2 часа в чате написали, что заработало, еду снимать
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югин
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:02

  югин написав:Нал хотел снять в кассе окси банка, через 2 часа в чате написали, что заработало, еду снимать

Нал в касі це найнадійніше...основне шоб він (нал) там був.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:46

  Квесторе_поверніться написав:
  югин написав:Нал хотел снять в кассе окси банка, через 2 часа в чате написали, что заработало, еду снимать

Нал в касі це найнадійніше...основне шоб він (нал) там був.

Много нала ,эээ,с комиссией. Так что почитаем отзывы в начале августа,возможно 17 число и 12% наступили раньше ,но мы ж помним свинорилов из жлобусбанк
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:41

  miltador написав:Ромасик без комісії.

без комиссии будет 5 снятий кешем в банкомате , но лимит будет мизерный - от 200 грн за 1 присест,так что думайте - онли транзит
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:54

sens я говорив взагалі про стягування з спортбанку коштів через p2p іншим банком.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 05:46

  miltador написав:sens я говорив взагалі про стягування з спортбанку коштів через p2p іншим банком.

Продолжил,как спортивный транзит еще может быть полезен,если р2р то и в моно можно завернуть с пользой ,вот только размер Пользы не смог эмпирическим способом вычислить.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:20

Что-то не спешит СпортБанк обещанную "бомбу" выкатывать...
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:36

  Adast написав:Что-то не спешит СпортБанк обещанную "бомбу" выкатывать...

Перемирие.
rollo
 
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