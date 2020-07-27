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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:43
Нал хотел снять в кассе окси банка, через 2 часа в чате написали, что заработало, еду снимать
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югин
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:02
югин написав:
Нал хотел снять в кассе окси банка, через 2 часа в чате написали, что заработало, еду снимать
Нал в касі це найнадійніше...основне шоб він (нал) там був.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:46
Квесторе_поверніться написав: югин написав:
Нал хотел снять в кассе окси банка, через 2 часа в чате написали, что заработало, еду снимать
Нал в касі це найнадійніше...основне шоб він (нал) там був.
Много нала ,эээ,с комиссией. Так что почитаем отзывы в начале августа,возможно 17 число и 12% наступили раньше ,но мы ж помним свинорилов из жлобусбанк
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 27 лип, 2020 21:41
miltador написав:Ромасик
без комісії.
без комиссии будет 5 снятий кешем в банкомате , но лимит будет мизерный - от 200 грн за 1 присест,так что думайте - онли транзит
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 27 лип, 2020 23:54
sens я говорив взагалі про стягування з спортбанку коштів через p2p іншим банком.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Вів 28 лип, 2020 05:46
miltador написав:sens
я говорив взагалі про стягування з спортбанку коштів через p2p іншим банком.
Продолжил,как спортивный транзит еще может быть полезен,если р2р то и в моно можно завернуть с пользой ,вот только размер Пользы не смог эмпирическим способом вычислить.
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:20
Что-то не спешит СпортБанк обещанную "бомбу" выкатывать...
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Adast
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:36
Adast написав:
Что-то не спешит СпортБанк обещанную "бомбу" выкатывать...
Перемирие.
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rollo
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:23
Adast написав:
Что-то не спешит СпортБанк обещанную "бомбу" выкатывать...
Все деньги вывели, вот и не спешит.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:25
lloydbanksua написав:
Все деньги вывели, вот и не спешит.
Честно говоря, я так и не понял смысл ихнего манёвра.
Неужели банально не рассчитали сколько людей ломанётся?
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Adast
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