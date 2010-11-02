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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:00

  Adast написав:
  lloydbanksua написав:Все деньги вывели, вот и не спешит.

Честно говоря, я так и не понял смысл ихнего манёвра.
Неужели банально не рассчитали сколько людей ломанётся?

Так и я тоже, могли бы снизить на 2-3 %, но не 10 же...с таким же успехом могли бы вообще убрать %% на остаток. Мне интересно, как у них теперь с ликвидностью, когда все повыводили деньги. Да и чем они собираются привлекать новых клиентов - кэшбек на спорт? Смешно. Я один раз расплатился в магазине спорттоваров и все. Другие категории не конкуретноспособны от слова совсем.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:46

  lloydbanksua написав:
  Adast написав:
  lloydbanksua написав:Все деньги вывели, вот и не спешит.

Честно говоря, я так и не понял смысл ихнего манёвра.
Неужели банально не рассчитали сколько людей ломанётся?

Так и я тоже, могли бы снизить на 2-3 %, но не 10 же...с таким же успехом могли бы вообще убрать %% на остаток. Мне интересно, как у них теперь с ликвидностью, когда все повыводили деньги. Да и чем они собираются привлекать новых клиентов - кэшбек на спорт? Смешно. Я один раз расплатился в магазине спорттоваров и все. Другие категории не конкуретноспособны от слова совсем.
с чего вы решили что им нужны новые клиенты?или деньги?Банку средства не нужны сейчас судя по всему.Вот и все.Некуда их девать видимо, так что и смысла платить за них нет.Понадобятся - подымут ставки.
Думать что для банка окажется неожиданностью отток денег при понижении процентной ставки в шесть раз, как-то немного наивно :) .
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:49

  посетитель написав:с чего вы решили что им нужны новые клиенты?или деньги?Банку средства не нужны сейчас судя по всему.Вот и все.Некуда их девать видимо, так что и смысла платить за них нет.Понадобятся - подымут ставки. Думать что для банка окажется неожиданностью отток денег при понижении процентной ставки в шесть раз, как-то немного наивно .

Так у них клиентская база сколько, 20-30 тыс.? Если это была их изначальная цель, тогда все в порядке.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:30

  lloydbanksua написав: Да и чем они собираются привлекать новых клиентов - кэшбек на спорт? Смешно. Я один раз расплатился в магазине спорттоваров и все. Другие категории не конкуретноспособны от слова совсем.

...Ми сфокусовані на українцях, що ведуть активний спосіб життя, і будемо робити найкращі пропозиції саме для цієї групи людей...
https://sportbank.com.ua

С момента запуска спортбанка на кешбэках получилось почти 2000.
Отличная карта.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:44

  lloydbanksua написав:
  посетитель написав:с чего вы решили что им нужны новые клиенты?или деньги?Банку средства не нужны сейчас судя по всему.Вот и все.Некуда их девать видимо, так что и смысла платить за них нет.Понадобятся - подымут ставки. Думать что для банка окажется неожиданностью отток денег при понижении процентной ставки в шесть раз, как-то немного наивно .

Так у них клиентская база сколько, 20-30 тыс.? Если это была их изначальная цель, тогда все в порядке.

Хотят до конца года увеличить количество клиентов с 20 до 100 тысяч.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:50

  lloydbanksua написав:
  посетитель написав:с чего вы решили что им нужны новые клиенты?или деньги?Банку средства не нужны сейчас судя по всему.Вот и все.Некуда их девать видимо, так что и смысла платить за них нет.Понадобятся - подымут ставки. Думать что для банка окажется неожиданностью отток денег при понижении процентной ставки в шесть раз, как-то немного наивно .

Так у них клиентская база сколько, 20-30 тыс.? Если это была их изначальная цель, тогда все в порядке.

Изначальная цель некоторых мелких банков это обслуживание интересов конкретного лица или предприятия/организации.Под них они бывает пылесосят средства если нужно.А всё остальное второстепенно.Некоторые вообще не заморачиваться привлечением клиентов.

Это вообще.Не конкретно по окси.Что у них там им виднее.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:53

Re: ОКСІ БАНК

  Bosstone написав:Хотят до конца года увеличить количество клиентов с 20 до 100 тысяч.

Сам ОКСИ столько не потянет. Возможно, sportbank уйдет в другой банк
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:55

  Faceless написав:
  Bosstone написав:Хотят до конца года увеличить количество клиентов с 20 до 100 тысяч.

Сам ОКСИ столько не потянет. Возможно, sportbank уйдет в другой банк

А хіба 100000 то є багато?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:57

На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:
  Bosstone написав:Хотят до конца года увеличить количество клиентов с 20 до 100 тысяч.

Сам ОКСИ столько не потянет. Возможно, sportbank уйдет в другой банк

А хіба 100000 то є багато?

Для такого маленького банку - так
Faceless
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