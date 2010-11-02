Додано: Вів 28 лип, 2020 19:00

Adast написав: lloydbanksua написав: Все деньги вывели, вот и не спешит. Все деньги вывели, вот и не спешит.

Честно говоря, я так и не понял смысл ихнего манёвра.

Неужели банально не рассчитали сколько людей ломанётся? Честно говоря, я так и не понял смысл ихнего манёвра.Неужели банально не рассчитали сколько людей ломанётся?

Так и я тоже, могли бы снизить на 2-3 %, но не 10 же...с таким же успехом могли бы вообще убрать %% на остаток. Мне интересно, как у них теперь с ликвидностью, когда все повыводили деньги. Да и чем они собираются привлекать новых клиентов - кэшбек на спорт? Смешно. Я один раз расплатился в магазине спорттоваров и все. Другие категории не конкуретноспособны от слова совсем.