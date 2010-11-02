lloydbanksua написав:Все деньги вывели, вот и не спешит.
Честно говоря, я так и не понял смысл ихнего манёвра. Неужели банально не рассчитали сколько людей ломанётся?
Так и я тоже, могли бы снизить на 2-3 %, но не 10 же...с таким же успехом могли бы вообще убрать %% на остаток. Мне интересно, как у них теперь с ликвидностью, когда все повыводили деньги. Да и чем они собираются привлекать новых клиентов - кэшбек на спорт? Смешно. Я один раз расплатился в магазине спорттоваров и все. Другие категории не конкуретноспособны от слова совсем.
lloydbanksua написав:Все деньги вывели, вот и не спешит.
Честно говоря, я так и не понял смысл ихнего манёвра. Неужели банально не рассчитали сколько людей ломанётся?
Так и я тоже, могли бы снизить на 2-3 %, но не 10 же...с таким же успехом могли бы вообще убрать %% на остаток. Мне интересно, как у них теперь с ликвидностью, когда все повыводили деньги. Да и чем они собираются привлекать новых клиентов - кэшбек на спорт? Смешно. Я один раз расплатился в магазине спорттоваров и все. Другие категории не конкуретноспособны от слова совсем.
с чего вы решили что им нужны новые клиенты?или деньги?Банку средства не нужны сейчас судя по всему.Вот и все.Некуда их девать видимо, так что и смысла платить за них нет.Понадобятся - подымут ставки. Думать что для банка окажется неожиданностью отток денег при понижении процентной ставки в шесть раз, как-то немного наивно .
посетитель написав:с чего вы решили что им нужны новые клиенты?или деньги?Банку средства не нужны сейчас судя по всему.Вот и все.Некуда их девать видимо, так что и смысла платить за них нет.Понадобятся - подымут ставки. Думать что для банка окажется неожиданностью отток денег при понижении процентной ставки в шесть раз, как-то немного наивно .
Так у них клиентская база сколько, 20-30 тыс.? Если это была их изначальная цель, тогда все в порядке.
lloydbanksua написав: Да и чем они собираются привлекать новых клиентов - кэшбек на спорт? Смешно. Я один раз расплатился в магазине спорттоваров и все. Другие категории не конкуретноспособны от слова совсем.
...Ми сфокусовані на українцях, що ведуть активний спосіб життя, і будемо робити найкращі пропозиції саме для цієї групи людей... https://sportbank.com.ua
С момента запуска спортбанка на кешбэках получилось почти 2000. Отличная карта.
посетитель написав:с чего вы решили что им нужны новые клиенты?или деньги?Банку средства не нужны сейчас судя по всему.Вот и все.Некуда их девать видимо, так что и смысла платить за них нет.Понадобятся - подымут ставки. Думать что для банка окажется неожиданностью отток денег при понижении процентной ставки в шесть раз, как-то немного наивно .
Так у них клиентская база сколько, 20-30 тыс.? Если это была их изначальная цель, тогда все в порядке.
Хотят до конца года увеличить количество клиентов с 20 до 100 тысяч.
посетитель написав:с чего вы решили что им нужны новые клиенты?или деньги?Банку средства не нужны сейчас судя по всему.Вот и все.Некуда их девать видимо, так что и смысла платить за них нет.Понадобятся - подымут ставки. Думать что для банка окажется неожиданностью отток денег при понижении процентной ставки в шесть раз, как-то немного наивно .
Так у них клиентская база сколько, 20-30 тыс.? Если это была их изначальная цель, тогда все в порядке.
Изначальная цель некоторых мелких банков это обслуживание интересов конкретного лица или предприятия/организации.Под них они бывает пылесосят средства если нужно.А всё остальное второстепенно.Некоторые вообще не заморачиваться привлечением клиентов.
Это вообще.Не конкретно по окси.Что у них там им виднее.
Bosstone написав:Хотят до конца года увеличить количество клиентов с 20 до 100 тысяч.
Сам ОКСИ столько не потянет. Возможно, sportbank уйдет в другой банк
А хіба 100000 то є багато?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.