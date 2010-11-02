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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:07
Adast написав:
На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.
Пока дают - нужно брать.
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