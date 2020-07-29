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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:07
Adast написав:
На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.
Пока дают - нужно брать.
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rollo
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Додано: Вів 28 лип, 2020 22:59
rollo написав: Adast написав:
На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.
Пока дают - нужно брать.
Ну кредитная нагрузка тоже важна. Могут завернуть в будущем.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:09
ukrprom2014 написав: rollo написав: Adast написав:
На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.
Пока дают - нужно брать.
Ну кредитная нагрузка тоже важна. Могут завернуть в будущем.
Имел в виду 10% кешбэка. Кешбэк можно рубать и за свои.
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rollo
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Додано: Чет 30 лип, 2020 00:39
ukrprom2014 написав:rollo
По классике жанра, свои должны работать на депозите
Не вопрос.
Свои на депозите, например, КоКо дебетка.
Смотрим: есть штаны спортивные. Хорошие штаны, нужно брать. Тянем (толкаем) нужную сумму на спорт и есть покупка с кешбэком.
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rollo
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