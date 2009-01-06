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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:07
Adast написав:
На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.
Пока дают - нужно брать.
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rollo
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Додано: Вів 28 лип, 2020 22:59
rollo написав: Adast написав:
На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.
Пока дают - нужно брать.
Ну кредитная нагрузка тоже важна. Могут завернуть в будущем.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:09
ukrprom2014 написав: rollo написав: Adast написав:
На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.
Пока дают - нужно брать.
Ну кредитная нагрузка тоже важна. Могут завернуть в будущем.
Имел в виду 10% кешбэка. Кешбэк можно рубать и за свои.
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rollo
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Додано: Чет 30 лип, 2020 00:39
ukrprom2014 написав:rollo
По классике жанра, свои должны работать на депозите
Не вопрос.
Свои на депозите, например, КоКо дебетка.
Смотрим: есть штаны спортивные. Хорошие штаны, нужно брать. Тянем (толкаем) нужную сумму на спорт и есть покупка с кешбэком.
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rollo
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:58
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Vorlon
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:59
Faceless написав:
Для такого маленького банку - так
Я чего-то не понимаю - банк не может расти вместе со своим подопечным проектом?
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29
Vorlon написав: Faceless написав:
Для такого маленького банку - так
Я чего-то не понимаю - банк не может расти вместе со своим подопечным проектом?
Это не так просто. Нужно привлечь много среств, желательно подешевле, а с ростом активов еще и увеличить капитал
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Faceless
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:20
такое...Лично я сидел в нем только из-за 12ти процентов на остаток + свободный вход/выход.Все остальные для меня бла-бла-бла, преимуществ перед тем же моно я не вижу.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:19
А КБ уже выплатил спорт за июль?
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