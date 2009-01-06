RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:07

  Adast написав:На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.

Пока дают - нужно брать.
rollo
 
Повідомлень: 871
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:59

  rollo написав:
  Adast написав:На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.

Пока дают - нужно брать.

Ну кредитная нагрузка тоже важна. Могут завернуть в будущем.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:09

  ukrprom2014 написав:
  rollo написав:
  Adast написав:На одних 10% кэшбека на спорт он далеко не уедет.

Пока дают - нужно брать.

Ну кредитная нагрузка тоже важна. Могут завернуть в будущем.

Имел в виду 10% кешбэка. Кешбэк можно рубать и за свои.
rollo
 
Повідомлень: 871
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:47

rollo
По классике жанра, свои должны работать на депозите :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 00:39

  ukrprom2014 написав:rollo
По классике жанра, свои должны работать на депозите :)

Не вопрос.
Свои на депозите, например, КоКо дебетка.
Смотрим: есть штаны спортивные. Хорошие штаны, нужно брать. Тянем (толкаем) нужную сумму на спорт и есть покупка с кешбэком. :D
rollo
 
Повідомлень: 871
З нами з: 20.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:58

Как необанку пережить коронакризис: интервью с СЕО sportbank Денисом Сапрыкиным
Vorlon
 
Повідомлень: 8662
З нами з: 14.06.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:59

  Faceless написав:Для такого маленького банку - так

Я чего-то не понимаю - банк не может расти вместе со своим подопечным проектом? :o
Vorlon
 
Повідомлень: 8662
З нами з: 14.06.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:29

  Vorlon написав:
  Faceless написав:Для такого маленького банку - так

Я чего-то не понимаю - банк не может расти вместе со своим подопечным проектом? :o

Это не так просто. Нужно привлечь много среств, желательно подешевле, а с ростом активов еще и увеличить капитал
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27685
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 6623 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:20

такое...Лично я сидел в нем только из-за 12ти процентов на остаток + свободный вход/выход.Все остальные для меня бла-бла-бла, преимуществ перед тем же моно я не вижу.
посетитель
 
Повідомлень: 132
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:19

А КБ уже выплатил спорт за июль?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4516
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67686970>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Adsense [Bot], IBM, IGNAT, ramaz, sens, she_ne_investor, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перший Iнвестицiйний Банк 1 ... 30, 31, 32
Фил » Вів 06 січ, 2009 13:02
313 88901
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 21:01
lubopytnaya
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4192, 4193, 4194
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41933 5079397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 20:44
lel
Банк Восток 1 ... 6, 7, 8
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
74 254046
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 20:02
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19911)
31.07.2020 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.