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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:20

  guntherhouse777 написав:А КБ уже выплатил спорт за июль?

Если вы о проценте на остаток, то да, прилетел пару часов назад.
Adast
 
Повідомлень: 112
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:27

  Adast написав:
  guntherhouse777 написав:А КБ уже выплатил спорт за июль?

Если вы о проценте на остаток, то да, прилетел пару часов назад.

Дык я вроле четко спросил за кишмиш..
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4516
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 311 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:45

  guntherhouse777 написав:Дык я вроле четко спросил за кишмиш..

Чёрт, я забыл что Спорт не даёт вывести кэшбек самому и надо ждать конца месяца...
Adast
 
Повідомлень: 112
З нами з: 04.06.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 67686970
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