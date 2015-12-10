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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:20
guntherhouse777 написав:
А КБ уже выплатил спорт за июль?
Если вы о проценте на остаток, то да, прилетел пару часов назад.
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Adast
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:27
Adast написав: guntherhouse777 написав:
А КБ уже выплатил спорт за июль?
Если вы о проценте на остаток, то да, прилетел пару часов назад.
Дык я вроле четко спросил за кишмиш..
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:45
guntherhouse777 написав:
Дык я вроле четко спросил за кишмиш..
Чёрт, я забыл что Спорт не даёт вывести кэшбек самому и надо ждать конца месяца...
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Adast
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:56
киш миша не дали, последняя пайка выдана 30.06
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VetalUA
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:13
VetalUA написав:
киш миша не дали, последняя пайка выдана 30.06
Мне дали в 19:43, практически одновременно с процентами на остаток.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Нед 02 сер, 2020 13:30
ingtrans написав: VetalUA написав:
киш миша не дали, последняя пайка выдана 30.06
Мне дали в 19:43, практически одновременно с процентами на остаток.
Мне тоже.
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rollo
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:32
В Спорте уже 39000 клиентов. По 1000 в день наращивают...
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Vorlon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:33
Vorlon написав:
В Спорте уже 39000 клиентов. По 1000 в день наращивают...
Рефералка делает своё дело.
Интересно, какой процент более-менее активных
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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