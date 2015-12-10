|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:20
guntherhouse777 написав:
А КБ уже выплатил спорт за июль?
Если вы о проценте на остаток, то да, прилетел пару часов назад.
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:27
Adast написав: guntherhouse777 написав:
А КБ уже выплатил спорт за июль?
Если вы о проценте на остаток, то да, прилетел пару часов назад.
Дык я вроле четко спросил за кишмиш..
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4544
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:45
guntherhouse777 написав:
Дык я вроле четко спросил за кишмиш..
Чёрт, я забыл что Спорт не даёт вывести кэшбек самому и надо ждать конца месяца...
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:56
киш миша не дали, последняя пайка выдана 30.06
-
VetalUA
-
-
- Повідомлень: 990
- З нами з: 30.09.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:13
VetalUA написав:
киш миша не дали, последняя пайка выдана 30.06
Мне дали в 19:43, практически одновременно с процентами на остаток.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1404
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 сер, 2020 13:30
ingtrans написав: VetalUA написав:
киш миша не дали, последняя пайка выдана 30.06
Мне дали в 19:43, практически одновременно с процентами на остаток.
Мне тоже.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 890
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:32
В Спорте уже 39000 клиентов. По 1000 в день наращивают...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8803
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:33
Vorlon написав:
В Спорте уже 39000 клиентов. По 1000 в день наращивают...
Рефералка делает своё дело.
Интересно, какой процент более-менее активных
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12193
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7067 раз.
- Подякували: 3228 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:25
Панове, у мене в цьому місяці спливає 120 денний грейс по спорт-карду, то хочу уточнити - чи немає тут сюрпризів - якщо загаситися СЕПом 31 серпня вранці - платіж проведеться по рахунку того ж дня? Протестив сьогодні на ОМП - 100 грн. залетіли аж бігом, повідомлення про ОМП зникло. Втім виписки по рахунку я щось знайти не можу (щоб було видно коли реально кошти банком проведені). То чи має хтось досвід госіння тут СЕПом в останній день місяця? Усе нормально проходить?
Дяка наперед!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 450
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:54
Alien написав:
то хочу уточнити
намальна, гаШусь иногда, до обеда пуляю Алкой
Выписку мона запросить через вайбер, пришлют на мыло, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32145
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2553 раз.
- Подякували: 3755 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|88577
|10406358
|
|
|7151
|1620192
|
Вів 11 сер, 2020 15:21
cohan
|
|42205
|5113863
|
|