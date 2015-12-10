Додано: Вів 11 сер, 2020 15:25

Панове, у мене в цьому місяці спливає 120 денний грейс по спорт-карду, то хочу уточнити - чи немає тут сюрпризів - якщо загаситися СЕПом 31 серпня вранці - платіж проведеться по рахунку того ж дня? Протестив сьогодні на ОМП - 100 грн. залетіли аж бігом, повідомлення про ОМП зникло. Втім виписки по рахунку я щось знайти не можу (щоб було видно коли реально кошти банком проведені). То чи має хтось досвід госіння тут СЕПом в останній день місяця? Усе нормально проходить?

Дяка наперед!