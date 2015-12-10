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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:20

  guntherhouse777 написав:А КБ уже выплатил спорт за июль?

Если вы о проценте на остаток, то да, прилетел пару часов назад.
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:27

  Adast написав:
  guntherhouse777 написав:А КБ уже выплатил спорт за июль?

Если вы о проценте на остаток, то да, прилетел пару часов назад.

Дык я вроле четко спросил за кишмиш..
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4544
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:45

  guntherhouse777 написав:Дык я вроле четко спросил за кишмиш..

Чёрт, я забыл что Спорт не даёт вывести кэшбек самому и надо ждать конца месяца...
Adast
 
Повідомлень: 120
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:56

киш миша не дали, последняя пайка выдана 30.06
VetalUA
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:13

  VetalUA написав:киш миша не дали, последняя пайка выдана 30.06

Мне дали в 19:43, практически одновременно с процентами на остаток.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлень: 1404
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:30

  ingtrans написав:
  VetalUA написав:киш миша не дали, последняя пайка выдана 30.06

Мне дали в 19:43, практически одновременно с процентами на остаток.

Мне тоже.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:32

В Спорте уже 39000 клиентов. По 1000 в день наращивают...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:33

  Vorlon написав:В Спорте уже 39000 клиентов. По 1000 в день наращивают...

Рефералка делает своё дело.
Интересно, какой процент более-менее активных :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:25

Re: ОКСІ БАНК

Панове, у мене в цьому місяці спливає 120 денний грейс по спорт-карду, то хочу уточнити - чи немає тут сюрпризів - якщо загаситися СЕПом 31 серпня вранці - платіж проведеться по рахунку того ж дня? Протестив сьогодні на ОМП - 100 грн. залетіли аж бігом, повідомлення про ОМП зникло. Втім виписки по рахунку я щось знайти не можу (щоб було видно коли реально кошти банком проведені). То чи має хтось досвід госіння тут СЕПом в останній день місяця? Усе нормально проходить?
Дяка наперед!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:54

Re: ОКСІ БАНК

  Alien написав:то хочу уточнити

намальна, гаШусь иногда, до обеда пуляю Алкой
Выписку мона запросить через вайбер, пришлют на мыло, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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