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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:31

50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...
Vorlon
 
Повідомлень: 8901
З нами з: 14.06.13
Подякував: 434 раз.
Подякували: 934 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:33

  Vorlon написав:50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...

Маловероятно, как по мне. Да и многие теперь картой постоянно пользуются? Лично я теперь лишь, как для транзита.
lloydbanksua
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Повідомлень: 95
З нами з: 22.04.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:57

  Vorlon написав:50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...

Не дотянут. Ну, не спортивная нация украинцы. Поляки, немцы молились бы на эту карту, а тут онли транзит.
rollo
 
Повідомлень: 899
З нами з: 20.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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  #<1 ... 68697071
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