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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 15:31
50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...
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Vorlon
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:33
Vorlon написав:
50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...
Маловероятно, как по мне. Да и многие теперь картой постоянно пользуются? Лично я теперь лишь, как для транзита.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:57
Vorlon написав:
50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...
Не дотянут. Ну, не спортивная нация украинцы. Поляки, немцы молились бы на эту карту, а тут онли транзит.
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rollo
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