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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:31

50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:33

  Vorlon написав:50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...

Маловероятно, как по мне. Да и многие теперь картой постоянно пользуются? Лично я теперь лишь, как для транзита.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:57

  Vorlon написав:50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...

Не дотянут. Ну, не спортивная нация украинцы. Поляки, немцы молились бы на эту карту, а тут онли транзит.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:58

Re: ОКСІ БАНК

rollo написав:
  Vorlon написав:50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...

Не дотянут. Ну, не спортивная нация украинцы. Поляки, немцы молились бы на эту карту, а тут онли транзит.
Ну кому как, у меня каждый месяц 402,5 дает
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:49

Re: ОКСІ БАНК

  anis написав:Ну кому как, у меня каждый месяц 402,5 дает

кегельбаном выносите? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:50

Re: ОКСІ БАНК

clientage написав:
  anis написав:Ну кому как, у меня каждый месяц 402,5 дает

кегельбаном выносите? :wink:
Большая спортивная семья!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:29

  anis написав:
clientage написав:
  anis написав:Ну кому как, у меня каждый месяц 402,5 дает

кегельбаном выносите? :wink:
Большая спортивная семья!

Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:33

Да, спорт - нашевсьо, без него - никак )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:47

  clientage написав:
  anis написав:Ну кому как, у меня каждый месяц 402,5 дает

кегельбаном выносите? :wink:

Вспомнился анек:
-говорит фирма у него,100 000 работников держит.
-пасека у него.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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