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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 15:31
50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...
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Vorlon
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:33
Vorlon написав:
50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...
Маловероятно, как по мне. Да и многие теперь картой постоянно пользуются? Лично я теперь лишь, как для транзита.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:57
Vorlon написав:
50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...
Не дотянут. Ну, не спортивная нация украинцы. Поляки, немцы молились бы на эту карту, а тут онли транзит.
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rollo
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Додано: Вів 25 сер, 2020 17:58
rollo написав: Vorlon написав:
50к клиентов уже. До конца года хотят 150к...
Не дотянут. Ну, не спортивная нация украинцы. Поляки, немцы молились бы на эту карту, а тут онли транзит.
Ну кому как, у меня каждый месяц 402,5 дает
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Вів 25 сер, 2020 18:49
anis написав:
Ну кому как, у меня каждый месяц 402,5 дает
кегельбаном выносите?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 25 сер, 2020 18:50
clientage написав: anis написав:
Ну кому как, у меня каждый месяц 402,5 дает
кегельбаном выносите?
Большая спортивная семья!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:29
anis написав: clientage написав: anis написав:
Ну кому как, у меня каждый месяц 402,5 дает
кегельбаном выносите?
Большая спортивная семья!
Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила!
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rollo
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:33
Да, спорт - нашевсьо, без него - никак )
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mustbe
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:47
clientage написав: anis написав:
Ну кому как, у меня каждый месяц 402,5 дает
кегельбаном выносите?
Вспомнился анек:
-говорит фирма у него,100 000 работников держит.
-пасека у него.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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