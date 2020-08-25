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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:31
Ромасик написав: rollo написав:
Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила!
только вы и кассиры АТБ
ой, спортмастера
Покупка в Спортмастере даже под 10% не выгодная так что он в пролете.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 07:07
anis написав: Ромасик написав: rollo написав:
Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила!
только вы и кассиры АТБ
ой, спортмастера
Покупка в Спортмастере даже под 10% не выгодная так что он в пролете.
Это как в спортзал люди ходят - поселфить и себя показать. Бонусы это хорошо,но цены на спорттовары интересны в сток магазинах ,а сейчас в трц только акции и распродажи нераспроданного ранее
никому не верю
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