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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:31

Re: ОКСІ БАНК

Ромасик написав:
  rollo написав:Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила! :D

только вы и кассиры АТБ :mrgreen:
ой, спортмастера
Покупка в Спортмастере даже под 10% не выгодная так что он в пролете.
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 07:07

  anis написав:
Ромасик написав:
  rollo написав:Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила! :D

только вы и кассиры АТБ :mrgreen:
ой, спортмастера
Покупка в Спортмастере даже под 10% не выгодная так что он в пролете.

Это как в спортзал люди ходят - поселфить и себя показать. Бонусы это хорошо,но цены на спорттовары интересны в сток магазинах ,а сейчас в трц только акции и распродажи нераспроданного ранее
никому не верю
sens
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  #<1 ... 69707172
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