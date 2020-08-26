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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:31
Ромасик написав: rollo написав:
Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила!
только вы и кассиры АТБ
ой, спортмастера
Покупка в Спортмастере даже под 10% не выгодная так что он в пролете.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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Додано: Сер 26 сер, 2020 07:07
anis написав: Ромасик написав: rollo написав:
Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила!
только вы и кассиры АТБ
ой, спортмастера
Покупка в Спортмастере даже под 10% не выгодная так что он в пролете.
Это как в спортзал люди ходят - поселфить и себя показать. Бонусы это хорошо,но цены на спорттовары интересны в сток магазинах ,а сейчас в трц только акции и распродажи нераспроданного ранее
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:41
anis написав:
Покупка в Спортмастере даже под 10% не выгодная так что он в пролете.
На олксе предлагают купоны на 50% черным налом...
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:28
Ромасик написав: rollo написав:
Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила!
только вы и кассиры АТБ
ой, спортмастера
Я и говорю: таких украинцев, как вы, большинство. Не спортивная нация.
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rollo
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:30
sens написав:
Это как в спортзал люди ходят - поселфить и себя показать. Бонусы это хорошо,но цены на спорттовары интересны в сток магазинах ,а сейчас в трц только акции и распродажи нераспроданного ранее
В нашей стране да. В соседней Польше нет. Там даже фирмА в фирменных магазинах дешевле.
И украинская карта спорт работает.
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rollo
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:17
Многие торговые сети уже предоставили возможность снимать наличные средства при оплате покупки на кассе.
Обращаем внимание: комиссия за снятие наличных таким способом тарифицируется в рамках снятия наличных в банкоматах.
Собственные средства:
бесплатно 5 операций в месяц в банкомате или кассе магазина,
10 ₴ за последующие операции
Кредитные средства:
4,9% от суммы снятия
Сегодня пришел такой пуш в приложении - теперь можно будет снимать наличку в кассах супермаркетов, как недавно сделали в привате?
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lloydbanksua
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:55
lloydbanksua написав:
Многие торговые сети уже предоставили возможность снимать наличные средства при оплате покупки на кассе.
Обращаем внимание: комиссия за снятие наличных таким способом тарифицируется в рамках снятия наличных в банкоматах.
Собственные средства:
бесплатно 5 операций в месяц в банкомате или кассе магазина,
10 ₴ за последующие операции
Кредитные средства:
4,9% от суммы снятия
Сегодня пришел такой пуш в приложении - теперь можно будет снимать наличку в кассах супермаркетов, как недавно сделали в привате?
Значит не транзит онли?
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rollo
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Додано: Сер 26 сер, 2020 22:03
rollo написав:
Значит не транзит онли?
Надеюсь это не была обещанная "бомба"?
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Додано: Сер 26 сер, 2020 22:34
Обещанной бимбы 3 года ждут.
Зачастую - зря
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mustbe
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