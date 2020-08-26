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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:31

Re: ОКСІ БАНК

Ромасик написав:
  rollo написав:Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила! :D

только вы и кассиры АТБ :mrgreen:
ой, спортмастера
Покупка в Спортмастере даже под 10% не выгодная так что он в пролете.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 07:07

  anis написав:
Ромасик написав:
  rollo написав:Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила! :D

только вы и кассиры АТБ :mrgreen:
ой, спортмастера
Покупка в Спортмастере даже под 10% не выгодная так что он в пролете.

Это как в спортзал люди ходят - поселфить и себя показать. Бонусы это хорошо,но цены на спорттовары интересны в сток магазинах ,а сейчас в трц только акции и распродажи нераспроданного ранее
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 08:41

Re: ОКСІ БАНК

  anis написав:Покупка в Спортмастере даже под 10% не выгодная так что он в пролете.

На олксе предлагают купоны на 50% черным налом...
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:28

  Ромасик написав:
  rollo написав:Таких, как вы, очень немного! Спорт - это сила! :D

только вы и кассиры АТБ :mrgreen:
ой, спортмастера

Я и говорю: таких украинцев, как вы, большинство. Не спортивная нация.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:30

  sens написав:Это как в спортзал люди ходят - поселфить и себя показать. Бонусы это хорошо,но цены на спорттовары интересны в сток магазинах ,а сейчас в трц только акции и распродажи нераспроданного ранее

В нашей стране да. В соседней Польше нет. Там даже фирмА в фирменных магазинах дешевле.
И украинская карта спорт работает.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:17

Многие торговые сети уже предоставили возможность снимать наличные средства при оплате покупки на кассе.
Обращаем внимание: комиссия за снятие наличных таким способом тарифицируется в рамках снятия наличных в банкоматах.
Собственные средства:
бесплатно 5 операций в месяц в банкомате или кассе магазина,
10 ₴ за последующие операции
Кредитные средства:
4,9% от суммы снятия

Сегодня пришел такой пуш в приложении - теперь можно будет снимать наличку в кассах супермаркетов, как недавно сделали в привате?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:55

  lloydbanksua написав:
Многие торговые сети уже предоставили возможность снимать наличные средства при оплате покупки на кассе.
Обращаем внимание: комиссия за снятие наличных таким способом тарифицируется в рамках снятия наличных в банкоматах.
Собственные средства:
бесплатно 5 операций в месяц в банкомате или кассе магазина,
10 ₴ за последующие операции
Кредитные средства:
4,9% от суммы снятия

Сегодня пришел такой пуш в приложении - теперь можно будет снимать наличку в кассах супермаркетов, как недавно сделали в привате?

Значит не транзит онли? :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:03

  rollo написав:Значит не транзит онли? :D

Надеюсь это не была обещанная "бомба"?
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:34

Обещанной бимбы 3 года ждут.
Зачастую - зря
mustbe
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