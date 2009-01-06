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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 06:38
Adast написав:
Надеюсь это не была обещанная "бомба"?
Бомбу они обещали на счет депозитов, только в этом плане воз и ныне там.
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