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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 06:38

  Adast написав: Надеюсь это не была обещанная "бомба"?

Бомбу они обещали на счет депозитов, только в этом плане воз и ныне там.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:17

  lloydbanksua написав:
  Adast написав: Надеюсь это не была обещанная "бомба"?

Бомбу они обещали на счет депозитов, только в этом плане воз и ныне там.

А может от это бимба:

Восени sportbank запустить нову оновлену програму кешбек з індивідуальними пропозиціями для кожного клієнта, категоріями на вибір і класними умовами.

Чекаєте?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:30

Re: ОКСІ БАНК

Скоро всі стануть монобанками. Такими ж красівими і... нецікавими :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:31

  chipmunk написав:Скоро всі стануть монобанками. Такими ж красівими і... нецікавими :)

Ну кэшбек может пригодится в теории.
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:35

Re: ОКСІ БАНК

Еге ж, в теорії. 1% на продукти і смаколики на рідкісні категорії. Які будуть зрідка вистрілювати. Тому й треба брати усі кишмиш карти...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:53

  guntherhouse777 написав:А может от это бимба:

Восени sportbank запустить нову оновлену програму кешбек з індивідуальними пропозиціями для кожного клієнта, категоріями на вибір і класними умовами.

Чекаєте?

Та ні, бімба все та ж:
Какие планы у sportbank на второе полугодие?

Наша продуктовая дорожная карта достаточно обширна и включает запуск сберегательных продуктов (сберегательный счет, депозит), инстолмента (ранее упомянутая рассрочка или оплата частями) и кредита наличными (есть клиенты, для которых этот продукт актуален). Если говорить о финансовых сервисах, то это весь спектр платежей, включая коммунальные.

Але вона усе ніяк не вибухне.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:36

  Adast написав:Ну кэшбек может пригодится в теории.

А кому и на практике. Но тех единицы. :|
Хороша карта! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:02

  rollo написав:
  Adast написав:Ну кэшбек может пригодится в теории.

А кому и на практике. Но тех единицы. :|
Хороша карта! :D

Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:49

  klug написав:
  rollo написав:
  Adast написав:Ну кэшбек может пригодится в теории.

А кому и на практике. Но тех единицы. :|
Хороша карта! :D

Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?

Так ТС писав, що ніби танцями дитинка займається - навіть фото десь було...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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