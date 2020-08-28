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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 06:38
Adast написав:
Надеюсь это не была обещанная "бомба"?
Бомбу они обещали на счет депозитов, только в этом плане воз и ныне там.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:17
lloydbanksua написав: Adast написав:
Надеюсь это не была обещанная "бомба"?
Бомбу они обещали на счет депозитов, только в этом плане воз и ныне там.
А может от это бимба:
⠀
Восени sportbank запустить нову оновлену програму кешбек з індивідуальними пропозиціями для кожного клієнта, категоріями на вибір і класними умовами.
⠀
Чекаєте?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:30
Скоро всі стануть монобанками. Такими ж красівими і... нецікавими
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:31
chipmunk написав:
Скоро всі стануть монобанками. Такими ж красівими і... нецікавими
Ну кэшбек может пригодится в теории.
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Adast
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:35
Еге ж, в теорії. 1% на продукти і смаколики на рідкісні категорії. Які будуть зрідка вистрілювати. Тому й треба брати усі кишмиш карти...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:53
guntherhouse777 написав:
А может от это бимба:
⠀
Восени sportbank запустить нову оновлену програму кешбек з індивідуальними пропозиціями для кожного клієнта, категоріями на вибір і класними умовами.
⠀
Чекаєте?
Та ні, бімба все та ж:
Какие планы у sportbank на второе полугодие?
Наша продуктовая дорожная карта достаточно обширна и включает запуск сберегательных продуктов (сберегательный счет, депозит), инстолмента (ранее упомянутая рассрочка или оплата частями) и кредита наличными (есть клиенты, для которых этот продукт актуален). Если говорить о финансовых сервисах, то это весь спектр платежей, включая коммунальные.
Але вона усе ніяк не вибухне.
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klug
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:36
Adast написав:
Ну кэшбек может пригодится в теории.
А кому и на практике. Но тех единицы.
Хороша карта!
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rollo
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:02
rollo написав: Adast написав:
Ну кэшбек может пригодится в теории.
А кому и на практике. Но тех единицы.
Хороша карта!
Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?
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klug
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:49
klug написав: rollo написав: Adast написав:
Ну кэшбек может пригодится в теории.
А кому и на практике. Но тех единицы.
Хороша карта!
Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?
Так ТС писав, що ніби танцями дитинка займається - навіть фото десь було...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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